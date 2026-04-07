Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale | era incinta di due gemelli

Una donna di 43 anni, incinta di due gemelli, è deceduta all'ospedale Di Venere di Bari dopo aver subito un intervento chirurgico. La donna aveva affrontato alcune complicazioni durante la gravidanza, che avevano portato alla decisione di sottoporsi all’operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze che hanno portato al suo decesso e sulla gestione delle emergenze ostetriche.

La donna è venuta a mancare il 6 aprile al Di Venere di Bari. Ancora da chiarire le cause del decesso Graziella Nannavecchia è morta a 43 anni all'ospedale Di Venere di Bari. La donna, incinta di due gemelli, si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico dopo alcune presunte complicazioni insorte durante la gravidanza. Il decesso è avvenuto il 6 aprile, in seguito all'operazione. La donna si era rivolta all'ospedale barese alcuni giorni fa in quanto il nosocomio è riconosciuto come un centro d'eccellenza per le gravidanze complesse. Nella struttura c'è anche il nuovo reparto di Medicina fetale, abilitato alle attività di monitoraggio avanzato. 🔗 Leggi su Today.it Travolta da un pickup, Graziella Carretta muore dopo 15 giorni in ospedale: 60enne denunciato per omicidio stradaleUn 60enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dalla polizia locale di Cinisello Balsamo (Milano). Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza: muore donna incinta di due gemelliLa donna, originaria di Ceglie Messapica, era in ospedale da giorni: il decesso dopo un delicato e necessario intervento chirurgico Tragedia... Si parla di: Incinta di due gemelli perde la vita in ospedale: dramma al Di Venere; Ricoverata al Di Venere per complicazioni durante la gravidanza: muore donna incinta di due gemelli. Tragedia all'ospedale Di Venere: donna incinta muore a 43 anni dopo aver perso i gemelli. Il dolore di CeglieUna donna di 43 anni è morta la mattina di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta all'ospedale Di Venere di Bari, dopo aver perso il giorno prima i due gemelli di cui era ... quotidianodipuglia.it