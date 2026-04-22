Incidente tra un' automobile e una bici su ponte Flaiano un ferito FOTO

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, si è verificato uno scontro tra un’automobile e una bicicletta sul ponte Flaiano. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo che viaggiava in bicicletta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Scontro tra un'automobile e una bici sul ponte Flaiano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile. La bici, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo l'attraversamento ciclo-pedonale quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata travolta da una Volkswagen.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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