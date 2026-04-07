Incidente tra un' automobile e un trattore a Manoppello ragazza finisce in ospedale FOTO

Martedì 7 aprile, sulla strada statale 539 in località Ponte Alba, si è verificato un incidente tra un’automobile e un trattore. Una donna di 29 anni, coinvolta nell’incidente, è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Una 29enne di Manoppello è finita in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 aprile sulla strada statale 539, in località Ponte Alba. Secondo le prime informazioni, l'auto su cui viaggiava la giovane, una Citroen C3, per cause in corso di accertamento avrebbe tamponato un trattore con rimorchio che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Life. Estratta dal veicolo e subito soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso: al momento sono in corso gli accertamenti sanitari, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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