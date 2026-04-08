Incidente in A4 tra automobile e tir un ferito grave

Oggi alle 8.10, lungo il tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, si è verificato uno scontro tra un’automobile e un tir. L’incidente ha causato il ferimento grave di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

È di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto alle 8.10 di oggi, mercoledì 8 aprile, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Nel sinistro sono coinvolti un'automobile e un mezzo pesante.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Grave incidente in A4, auto resta schiacciata sotto un tir: morte due persone vicino PortogruaroDue persone sono morte oggi pomeriggio in un grave incidente sulla A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Bolgare, schianto tra due camion sull’autostrada A4: un morto e un ferito graveBolgare (Bergamo), 25 marzo 2026 – Le carrozzerie accartocciate, i vetri in frantumi e le gomme esplose. Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Scontro tra tre auto in A4, chiusa l'autostrada per far atterrare l'elicottero: un ferito grave; Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià a Settimo Rottaro: auto ribaltata fuori strada, un ferito in ospedale; Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto il 19enne Maechel Dantone. Incidente A4 adesso tra Pero e Sesto: 5 km di coda verso BresciaIncidente A4 adesso: situazione traffico in tempo reale, code di 5 km tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it Incidente A4 oggi: fine coda tra Palazzolo e SeriateIncidente A4 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda terminata tra Palazzolo e Seriate. Nel momento più critico era arrivata a 7 km. sicurauto.it Taranto, incidente in Corso Italia: ferito un motociclista Incidente stradale questa sera a Taranto, all’incrocio tra Corso Italia e via Polesine, dove si sono scontrati una moto e una Volkswagen Golf. A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo a due ruote è - facebook.com facebook Coniugi morti nella tragedia di Sarzana: erano due professionisti conosciuti. L’incidente e la dinamica x.com