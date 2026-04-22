Incidente tra un mezzo pesante e due auto nel pavese | 4 feriti

Un incidente si è verificato lungo la strada Sp412 a Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, coinvolgendo due auto e un mezzo pesante. Nell’impatto, l’autoarticolato è uscito dalla carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno trasportato quattro persone in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora nota, e sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica.

Incidente tra due auto e un mezzo pesante lungo la Sp412, a Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia. Nell'impatto, l'autoarticolato è uscito fuori strada. Quattro le persone rimaste ferite. Chiusa la strada provinciale per permettere le operazioni di rimozione del mezzo. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente tra un mezzo pesante e due auto nel pavese: 4 feriti Notizie correlate Incidente sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo: coinvolti due auto e un mezzo pesante, due feritiIncidente stradale nella mattinata di martedì 17 marzo lungo la SR71, nel territorio di Subbiano, che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, auto colpisce mezzo pesante e guardrail: un morto e due feritiUn nuovo incidente è avvenuto questa mattina, martedì 21 aprile, sulla superstrada del Liri, dove già ieri il conducente di un tir è morto dopo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente fra ambulanza e camion: il mezzo pesante fugge. I volontari stavano andando su un soccorso; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente sulla FiPiLi tra un camion e un furgone: 6 chilometri di coda; Scontro tra un mezzo pesante e un pullman sulla Cassanese. Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, un morto e due feritiAncora sangue sull'Avezzano-Sora. Una persona è morta e due sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto lungo la statale 690 Avezzano - Sora, ... rainews.it Incidente tra cinque veicoli, E45 bloccata a San Martino in CampoCoinvolto nel sinistro anche un mezzo pesante: sul posto personale Anas e forze dell'ordine per la riapertura della carreggiata Nord ... rainews.it TRAGEDIA A PAGANI, SCHIANTO CONTRO UN CAMION: DUE VITTIME - Un impatto violentissimo, il rumore dello schianto e poi il dramma. Pagani si è ritrovata nel dolore per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Mangioni, dove una v - facebook.com facebook Sulla #A1 per incidente 2 km di coda in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino #viabiliTOS x.com