Firenze ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso | incidente con un’auto e paura

Nella serata di lunedì 13 aprile, all’angolo tra via Ponte alle Mosse e via Ponchielli, nella zona di piazza Puccini a Firenze, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’ambulanza e un’auto. L’ambulanza, in servizio di soccorso, si è rovesciata durante il tragitto, creando un forte rumore e generando paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Firenze, 14 aprile 2026 – Un tremendo frastuono e un’ambulanza ribalta. Pauroso incidente nella serata di lunedì 13 aprile all’angolo fra via Ponte alle Mosse e via Ponchielli, nella zona di piazza Puccini. Un mezzo di soccorso della Pubblica Assitenza Humanitas Firenze nord si è rovesciato su un fianco mentre andava su un soccorso. La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio della polizia municipale. Ma nella zona è stata emergenza: succede intorno alle 22. Cosa è accaduto. L’ambulanza, con a bordo cinque persone dell’equipaggio, stava andando su un soccorso quando c’è stato uno scontro con un’auto. Il mezzo di soccorso ha sbandato ed è quindi finito su un fianco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente con un’auto e paura Arezzo, grave incidente sulla E78, auto si ribalta dopo l’urto con un mezzo di soccorsoDue persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo la E78, nel tratto della superstrada... Paura in via Picasso: auto si ribalta e finisce su un'auto in sostaMomenti di paura in via Picasso, dove un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata oggi pomeriggio intorno alle 14. Ambulanza Firenze Archivioalmo Argomenti più discussi: Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente e paura; Paura a Porta al Prato: ambulanza colpita da un’auto si ribalta / VIDEO - FOTO; Incidente sulla Siena-Firenze, 30enne finisce all'ospedale; Guidava distratto dal cellulare, tre morti nello schianto con l’ambulanza: patteggia e va in cella. Firenze: Gosens: #FiorentinaLazio #SerieAEnilive #DAZN x.com A quasi tre anni dalla scomparsa di Kata. L’inchiesta di Firenze va verso l’archiviazione. Al Tg1 l’appello della mamma: la Procura continui ad indagare. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook