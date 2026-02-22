Arezzo grave incidente sulla E78 auto si ribalta dopo l’urto con un mezzo di soccorso

Un incidente sulla E78 ha coinvolto un'auto che si è ribaltata dopo aver impattato con un veicolo di soccorso, provocando feriti tra i passeggeri. L’accaduto si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, nei pressi dell’uscita di Tegoleto, lungo il tratto tra Monte San Savino e Arezzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo la E78, nel tratto della superstrada Monte San Savino-Arezzo, nei pressi dell’uscita di Tegoleto. L’allarme è scattato intorno alle 18.40. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano un uomo di 86 anni e una donna di 82 avrebbe urtato un mezzo di soccorso stradale per poi uscire di strada e ribaltarsi. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Il tratto in questione della ex SS73 – E78 è interessato da tempo da lavori di ripristino, che ne restringono parzialmente la carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Incidente sulla E78: auto si ribalta nella scarpata, due anziani feritiUn'auto si è ribaltata sulla E78, tra Monte San San Savino e Arezzo, causando due feriti anziani.

Incidente sulla Surano-Spongano: trattore si ribalta dopo scontro con auto, un ferito graveNella giornata sulla strada tra Surano e Spongano si è verificato un incidente tra un’auto e un trattore, con un uomo rimasto gravemente ferito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maxi incidente in A1, cinque mezzi coinvolti. Sette feriti e lunghe code; Incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno; Ancora un incidente in autostrada: cinque mezzi coinvolti tra Arezzo e Valdarno; Maxi incidente in A1 tra Arezzo e Valdarno: sette feriti, due in gravi condizioni.

Arezzo, grave incidente sulla E78, auto si ribalta dopo l’urto con un mezzo di soccorsoDue persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo la E78, nel tratto della superstrada Monte San ... thesocialpost.it

Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti. Traffico sbloccatoGrave incindente nella serata di oggi, 16 febbraio 2026, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno ... firenzepost.it

Arezzo, nasce con una grave malformazione al cuore: salvato a Massa - facebook.com facebook

Arezzo, ciclista si scontra con un’auto in viale Amendola: è grave x.com