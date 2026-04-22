Incidente sulla strada per Torrechiara | scontro tra auto e camion

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo la strada che porta a Torrechiara, coinvolgendo un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro. Non sono ancora state diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte o sulla dinamica dell’incidente.

Incidente nella mattinata di oggi lungo la strada per Torrechiara, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e un camion. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui l’ambulanza e l’automedica partite da Langhirano. Anche i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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