Incidente stradale sulla Prenestina donna muore nello scontro tra auto e camion Ama | strada chiusa
Un incidente sulla Prenestina ha causato la morte di una donna al volante di una Renault, coinvolta in uno scontro con un camion Ama. La collisione si è verificata all’altezza di un'area di servizio, dove il traffico si è subito bloccato. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per la conducente non c’è stato nulla da fare. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre si indaga sulla dinamica dell’incidente.
Incidente stradale sulla Prenestina: scontro tra un camion Ama e una Renault. Morta la donna al volante dell'auto. Strada chiusa e traffico.
