Incidente stradale sulla Prenestina donna muore nello scontro tra auto e camion Ama | strada chiusa

Un incidente sulla Prenestina ha causato la morte di una donna al volante di una Renault, coinvolta in uno scontro con un camion Ama. La collisione si è verificata all’altezza di un'area di servizio, dove il traffico si è subito bloccato. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per la conducente non c’è stato nulla da fare. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre si indaga sulla dinamica dell’incidente.

