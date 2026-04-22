Incidente sul vialone | scooter a terra e traffico in tilt | FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente lungo viale Carlo III, nello svincolo per Marcianise. Un scooter si è ribaltato a terra, causando disagio al traffico che si è subito intensificato nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e effettuare i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa o regolamentata per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (22 aprile) su viale Carlo III, all'altezza dello svincolo per Marcianise. Coinvolto uno scooter, finito a terra insieme al suo centauro.Sul posto gli agenti del comando della polizia municipale di Marcianise per effettuare i.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate FOTO/ Incidente sul raccordo, donna ferita sul viadotto: traffico in tilt tra Mellusi e CapodimonteTempo di lettura: < 1 minutoMattinata di disagi sul raccordo autostradale tra gli svincoli di Benevento Mellusi e Benevento Capodimonte, in direzione... Incidente tra auto e scooter, centauro finisce a terra / FOTOIncidente questa mattina inotorno alle 11 in pieno centro a Firenze, in via Cesare Battisti, tra piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata,...