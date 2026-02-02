Incidente tra auto e scooter centauro finisce a terra FOTO

Questa mattina a Firenze, intorno alle 11, un incidente ha coinvolto un’auto e uno scooter in via Cesare Battisti, tra piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata. Un centauro è finito a terra e ha riportato alcune ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno assistito il motociclista e hanno chiamato la polizia. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni precise del ferito, ma l’intera zona si è riempita di passanti e

Incidente questa mattina inotorno alle 11 in pieno centro a Firenze, in via Cesare Battisti, tra piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata, all'altezza dell'Istituto geografico militare. Coinvolti nel sinistro uno scooterista e un'auto dell'esercito. L'uomo che conduceva il motorino è finito a terra, sul posto sono intervenuti i soccorsi in ambulanza e la polizia municipale di Firenze. Secondo una prima ricostruzione entrambi i veicoli avrebbero proceduto al momento dell'incidente nella stessa direzione, da piazza San Marco in direzione di piazza Santissima. Poi, forse in fase di sorpasso da parte dello scooterista, ci sarebbe stato l'impatto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

