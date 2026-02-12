FOTO Incidente sul raccordo donna ferita sul viadotto | traffico in tilt tra Mellusi e Capodimonte

Questa mattina si sono creati lunghe code sul raccordo tra gli svincoli di Mellusi e Capodimonte, in direzione Caianello. Un incidente ha coinvolto una donna al volante di una Volkswagen, che è rimasta ferita e ha causato il blocco temporaneo del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il traffico resta pesante e si registrano disagi notevoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mattinata di disagi sul raccordo autostradale tra gli svincoli di Benevento Mellusi e Benevento Capodimonte, in direzione Caianello, dove una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Volkswagen. Il sinistro si è verificato sul viadotto del raccordo e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Le operazioni di assistenza alla conducente e la messa in sicurezza dell’area hanno inevitabilmente rallentato la circolazione, provocando lunghe code non solo lungo l’arteria principale ma anche sulla viabilità ordinaria comunale di accesso al raccordo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

