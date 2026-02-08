Incidente domestico a Chivasso | uomo ustionato in modo grave in casa investito da un ritorno di fiamma

Questa mattina a Chivasso un uomo è rimasto gravemente ustionato in casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, quando l’uomo è stato investito da un ritorno di fiamma, che gli ha provocato ustioni serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ancora non si conoscono i dettagli esatti di quanto accaduto.

Nel pomeriggio dello scorso lunedì 2 febbraio 2026 un grave incidente domestico si è verificato in stradale Torino a Chivasso. Un pensionato italiano di 77 anni è rimasto gravemente ustionato mentre tentava di accendere una stufa a legna utilizzando alcol. Il ritorno di fiamma provocato dalla.

