Gariga scooter finisce contro un’auto | traffico congestionato e un ferito lieve

Nel pomeriggio a Gariga, lungo la strada statale 654, uno scooter si è scontrato con un'auto ferma. L’incidente ha causato un rallentamento del traffico e ha provocato la ferita lieve di una persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre il traffico è rimasto congestionato per alcuni minuti.

Il conducente del veicolo è caduto a terra: a intervenire l'auto infermieristica del 118 di Piacenza, l'ambulanza della Croce bianca di Piacenza e gli agenti della polizia locale Valnure Valchero Incidente nel pomeriggio a Gariga lungo la strada statale 654, dove uno scooter è finito contro un'auto ferma. L'urto ha fatto cadere il conducente dello scooter a terra, provocandogli ferite lievi. È stato soccorso dall'auto infermieristica 118 di Piacenza e dall'ambulanza croce bianca Piacenza.