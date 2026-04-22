Incidente mortale a Pagani | scontro tra auto e camion deceduti un uomo e una donna

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:30, un incidente mortale si è verificato in via Mangioni a Pagani. Un'auto e un camion sono entrati in collisione, provocando la morte di un uomo di 58 anni, appartenente alle forze dell'ordine, e di una donna di 90 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, un uomo di 58 anni, carabiniere, ed una donna di 90 hanno perso la vita a seguito di un violento scontro tra la loro utilitaria e un autocarro in via Mangioni, a Pagani. Il decesso dei due è avvenuto sul colpo a causa del violento impatto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente mortale a Pagani: scontro tra auto e camion, deceduti madre e figlioNel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, una madre e suo figlio hanno perso la vita a seguito di un violento scontro tra la loro utilitaria... Incidente mortale a Modena: scontro tra auto e camion, 3 vittimeGravissimo incidente stradale questa mattina a Modena, lungo la Via Emilia Ovest all’altezza del civico 1700.