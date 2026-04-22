Incidente mortale a Pagani | scontro tra auto e camion deceduti madre e figlio

Oggi nel pomeriggio, intorno alle 14:30, si è verificato un incidente mortale a Pagani. Un'auto e un camion si sono scontrati in via Mangioni, provocando la morte di una madre e di suo figlio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per le due vittime non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi di legge.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, una madre e suo figlio hanno perso la vita a seguito di un violento scontro tra la loro utilitaria e un autocarro in via Mangioni, a Pagani. Il decesso dei due occupanti è avvenuto sul colpo a causa dell’entità della collisione.L'incidenteLe.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente mortale a Modena: scontro tra auto e camion, 3 vittimeGravissimo incidente stradale questa mattina a Modena, lungo la Via Emilia Ovest all’altezza del civico 1700. Leggi anche: Incidente mortale in E45, scontro fra un'auto e un camion