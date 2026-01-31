Incidente mortale in E45 scontro fra un' auto e un camion

Questa mattina presto, sulla E45, un incidente ha causato la morte di una persona. Un'auto e un camion si sono scontrati poco dopo lo svincolo di Promano, in direzione nord. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, ma la tragedia ha portato alla chiusura temporanea della strada. La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale in E45 nella prima mattinata di sabato 31 gennaio. Lo scontro ha interessato due veicoli, un'auto e un camion, che hanno impattato poco dopo lo svincolo di Promano in direzione nord, per cause ancora in fase di accertamento.Nello scontro, è deceduta una persona. Per alcune ore.

