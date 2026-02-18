Perugia incendio su un mezzo pesante lungo il raccordo Perugia-Bettolle
Mercoledì mattina alle 6:15, un camion carico di materiali edili è stato avvolto dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Roma. Il fuoco ha causato la chiusura temporanea della strada e ha bloccato il traffico, creando disagi agli automobilisti. Nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è stato completamente distrutto.
Mercoledì mattina, alle 6:15, un mezzo pesante che trasportava materiali edili è stato completamente avvolto dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Roma. Fortunatamente il conducente del veicolo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia, il personale Anas e la Polizia di Stato, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, 22enne in ospedale in codice rossoNella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona.
Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tir esce di strada e si ribaltaQuesta mattina presto, sulla strada tra Perugia e Bettolle, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perugia, incidente sul raccordo prima della galleria Volumni: auto si ribalta con principio d'incendio. Illeso il conducente, arteria riaperta al traffico; Camion in fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle; Camion mangiato dalle fiamme sul Raccordo a Perugia: il conducente si salva; Camion in fiamme, traffico in tilt.
Perugia, si ribalta con l’auto in superstrada prima della galleria Volumni: disagi al trafficoSi ribalta con l’auto prima della galleria Volumni a Perugia: disagi al traffico, da questa mattina alle 7.45, in seguito all’incidente autonomo di un uomo al volante della propria auto mentre procede ... umbria24.it
Perugia – Incredibile incidente sul raccordo Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco: il conducente quasi illesoUn vero e proprio miracolo all'ingresso della galleria Volumni dove l'auto si è rigirata più volte per poi schiantarsi e prendere addirittura fuoco PERUGIA - ... etrurianews.it
Perugia – Incredibile incidente sul raccordo 6 Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco, tempestivo l'intervento dei #vigilidelfuoco . facebook