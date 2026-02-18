perugia incendio su un mezzo pesante lungo il raccordo perugia bettolle

Mercoledì mattina alle 6:15, un camion carico di materiali edili è stato avvolto dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Roma. Il fuoco ha causato la chiusura temporanea della strada e ha bloccato il traffico, creando disagi agli automobilisti. Nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è stato completamente distrutto.

Mercoledì mattina, alle 6:15, un mezzo pesante che trasportava materiali edili è stato completamente avvolto dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Roma. Fortunatamente il conducente del veicolo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia, il personale Anas e la Polizia di Stato, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, 22enne in ospedale in codice rossoNella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona.

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tir esce di strada e si ribaltaQuesta mattina presto, sulla strada tra Perugia e Bettolle, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato.

