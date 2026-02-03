Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle | tir esce di strada e si ribalta

Questa mattina presto, sulla strada tra Perugia e Bettolle, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato. L’incidente si è verificato a Ponte San Giovanni, in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono notizie di feriti gravi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i lavori di rimozione del mezzo.

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle. È successo nella prima mattinata di martedì 3 febbraio, all'altezza di Ponte San Giovanni, in direzione Perugia dove un tir è uscito di strada e si è ribaltato.Illeso il conducente, non si segnalano altri veicoli coinvolti.Sul posto Vigili del fuoco e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Bettolle Cortona, incidente sul raccordo Bettolle-Perugia: 54enne in ospedale Cortona: incidente all’alba sul raccordo Perugia Bettolle, ferita una donna La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Perugia Bettolle Argomenti discussi: Incidente sul Raccordo, code sulla carreggiata interna al km 45; Incidente a Lanciano: esce con il cane e viene investita da un'auto; Schianto tra auto e camion, incidente stradale mortale in Umbria; Incidente sull'autostrada: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedale. Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: camion esce di strada e si ribaltaIncidente sul raccordo Perugia-Bettolle dove nella mattinata di oggi - martedì 3 febbraio - un camion è uscito di strada e si è ribaltato. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Ponte Sa ... corrieredellumbria.it Camion finisce su un fianco tra la E45 e il raccordo Perugia-Bettolledi D.B. Si è risolto per fortuna solo con un po’ di disagi alla circolazione l’incidente, avvenuto martedì intorno alle 8, che ha coinvolto un camion a Ponte San Giovanni. Il mezzo, forse per l’asfalt ... umbria24.it Perugia-Bettolle: iniziano i lavori nelle gallerie, ma saranno solo di notte - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.