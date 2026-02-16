Incidente tra un' auto e una moto | grave un uomo di 52 anni

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto lunedì mattina in via Caduti da Marcinelle, a Milano, a causa di un’auto che ha invaso la corsia opposta. La collisione si è verificata poco dopo le 11, mentre il motociclista stava percorrendo la strada in direzione Lambrate, e un’auto proveniente dal senso opposto ha tagliato la sua strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato l’uomo prima di portarlo in ospedale.

Lo scontro in via Caduti da Marcinelle, nella tarda mattinata di lunedì. Soccorsi in codice rosso per il motociclista Grave incidente a Milano, nella tarda mattinata di lunedì 16 febbraio. Un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto un'auto, in via Caduti da Marcinelle, in zona Lambrate. La telefonata con la richiesta di soccorso è scattata pochi istanti dopo le 12, all'altezza del civico 6 della parallela di viale Rubattino. A scontrarsi, secondo quanto al momento ricostruito da MilanoToday, sono state un'autovettura con al volante un conducente di 18 anni e una moto.