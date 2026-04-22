Incidente in tangenziale feriti e traffico nel caos | fino a 6 chilometri di coda

Stamattina, intorno alle 7.20, un incidente si è verificato sulla Tangenziale Sud in direzione del centro di Brescia, causando feriti e rallentamenti. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, generando code di almeno 6 chilometri e creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Caos traffico lungo la Tangenziale Sud, dove – intorno alle 7.20 di oggi, mercoledì 22 aprile – si è verificato un incidente che ha mandato in tilt la circolazione in direzione del centro di Brescia.Lo scontro è avvenuto all’altezza del distributore Esso di Buffalora, proprio nel momento di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 chilometri di coda, traffico paralizzato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro tra mezzi pesanti in tangenziale: due feriti e code; Incidente sulla Statale 16 all'altezza di via Napoli: due persone ferite, una in codice rosso; Tamponamento in tangenziale: due feriti e traffico in tilt; Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata. Auto si ribalta sulla tangenziale Est di Lodi: tre coinvolti, due feriti sono minoriLodi, 21 aprile 2026 – Paura, nella serata di ieri 20 aprile 2026, lungo la tangenziale Est di Lodi, dove una Fiat 500 è finita fuori strada, ribaltandosi, al chilometro 4, in direzione Lodi. Nell’inc ... ilgiorno.it Auto fuori strada in tangenziale, soccorsi anche tre minoriVettura fuori strada in tangenziale, tra i soccorsi anche tre minori. Nessun ferito grave e trasporto al pronto soccorso del Maggiore per i feriti dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, lunedì ... ilcittadino.it INCIDENTE STRADALE SULLA A2 DEL MEDITERRANEO DOPO LO SVINCOLO DI CAMPAGNA IN DIREZIONE SUD Code per un incidente che ha coinvolto un automobile ed un autocarro. La vettura di è ribaltata. Il camion si è ribaltata su un lato. Il giova - facebook.com facebook Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com