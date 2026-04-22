Incidente in tangenziale feriti e traffico nel caos | fino a 6 chilometri di coda

Da bresciatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, intorno alle 7.20, un incidente si è verificato sulla Tangenziale Sud in direzione del centro di Brescia, causando feriti e rallentamenti. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, generando code di almeno 6 chilometri e creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Caos traffico lungo la Tangenziale Sud, dove – intorno alle 7.20 di oggi, mercoledì 22 aprile – si è verificato un incidente che ha mandato in tilt la circolazione in direzione del centro di Brescia.Lo scontro è avvenuto all’altezza del distributore Esso di Buffalora, proprio nel momento di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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