Incidente fra auto e moto su via Pineta Sacchetti a Roma tre feriti gravi | fra loro un 18enne
Questa mattina su via Pineta Sacchetti a Roma si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha causato tre feriti gravi, tra cui un ragazzo di 18 anni. La collisione ha provocato disagi al traffico, che è rimasto rallentato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.
Schianto questa mattina a Roma fra auto e moto: traffico in tilt per ore. Tre persone ferite, fra loro un diciottenne.🔗 Leggi su Fanpage.it
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