Incidente fra auto e moto su via Pineta Sacchetti a Roma tre feriti gravi | fra loro un 18enne

Questa mattina su via Pineta Sacchetti a Roma si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha causato tre feriti gravi, tra cui un ragazzo di 18 anni. La collisione ha provocato disagi al traffico, che è rimasto rallentato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.