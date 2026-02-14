Lucca incidente stradale fra tre auto | un morto e cinque feriti

Un incidente tra tre auto si è verificato a Acquabona, Castelnuovo di Garfagnana, causando la morte di una persona e lasciando cinque feriti. La collisione è avvenuta ieri pomeriggio sulla strada principale, quando due veicoli hanno improvvisamente frenato, e la terza auto non è riuscita a evitarli. Tra i feriti ci sono anche un bambino di quattro anni e un uomo di circa quaranta, portati in ospedale con diversi traumi.

Incidente mortale nelle ultime ore in località Acquabona a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. A seguito di uno scontro fra tre auto sulla ex strada statale 445 un uomo di 58 anni è morto sul colpo e altre cinque persone sono rimaste ferite., La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con diverse ambulanze. Vani i tentativi di salvare il 58enne mentre, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in pronto soccorso a Lucca un bambino di quattro anni che viaggiava nella stessa auto: le sue condizioni sarebbero serie ma non gravissime.