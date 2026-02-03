Incidente sulla Pontina | camion perde un frigo poi la carambola fra auto Tre feriti

Un brutto incidente si è verificato sulla Pontina questa mattina. Un camion ha perso un frigorifero dal carico, creando un pericolo sulla strada. Per evitare di investirlo, tre auto si sono tamponate tra loro. Tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sembrano gravi. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica e ripristinare la circolazione.

Per evitare l’impatto con l’elettrodomestico le tre vetture sono entrate in collisione fra loro. Sul posto la polizia locale Rocambolesco incidente sulla Pontina oggi, martedì 3 febbraio. Un camion mentre percorreva la strada statale 148 ha perso un frigorifero dal carico e tre auto per evitare l’impatto con l’elettrodomestico si sono tamponate. Il bilancio è stato di tre feriti e pesanti disagi al traffico. Tutto è accaduto intorno alle 12 poco prima di Castel Romano in direzione Latina. Come riporta RomaToday, secondo quanto emerso, il mezzo pesante – che ha proseguito la marcia – ha perso dal carico il frigorifero che è finito sulla sede stradale piombando così all’improvviso sulla corsia davanti agli automobilisti che viaggiavano nello stesso senso di marcia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Incidente sulla Pontina, ferito il conducente di un furgoneUn incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada Pontina all'altezza del chilometro 72 a Latina in direzione sud. Il bilancio è di un uomo ferito e portato in ospedale al Santa Maria Goret ... latinaoggi.eu

Via Pontina, traffico in tilt a Castel Romano: camion perde un congelatore e colpisce più autoCaos e traffico completamente fermo sulla via Pontina nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 febbraio, all’altezza di Castel Romano, in direzione Latina. Un camion ha perso un congelatore durante la ... msn.com

Code per incidente in via Pontina dove un camion ha perso un congelatore - facebook.com facebook

#SS148 #Pontina code per #incidente da #CastelRomano a #PomeziaNord Latina Chiusa la carreggiata centrale, si transita sulla complanare @WazeLazio #viabiliLAZ x.com