Monza auto si ribalta in viale Romagna | conducente resta intrappolato nell’abitacolo

Nella notte a Monza, alle 4.10, un’auto si è ribaltata in viale Romagna coinvolgendo un veicolo finito sul fianco. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dell’automobilista.

Monza – Schianto di notte con ribaltamento. In viale Romagna alle 4.10 una squadra del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita sul fianco. Per cause in fase di accertamento, il veicolo ha urtato un’auto parcheggiata a lato strada prima di ribaltarsi lateralmente. Un'altra immagine del mezzo ribaltato di lato sulla carreggiata Sul posto è intervenuta l’autopompa con serbatoio dalla sede centrale di Monza per soccorrere la persona rimasta bloccata all’interno del veicolo e per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti anche il personale Areu e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

