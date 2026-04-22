Inchiesta mafia-appalti si alleggerisce la posizione dell’imprenditore Giovanni Aveni | il Riesame revoca l’obbligo di firma

Nell’ambito di un’inchiesta antimafia che riguarda appalti pubblici, si registra una modifica nel procedimento giudiziario che coinvolge un imprenditore. Il tribunale del Riesame ha deciso di revocare l’obbligo di firma imposto in precedenza a questa persona. L’indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, si concentra su un presunto sistema di corruzione che coinvolge anche un ex dirigente di un grande ospedale e un noto boss locale.

Nuovo passaggio giudiziario nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo su un presunto sistema di corruzione, appalti e sanità che coinvolge, tra gli altri, l’ex dirigente del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino e il boss favarese Carmelo Vetro. Al centro del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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