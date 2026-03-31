Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il carcere per un imprenditore coinvolto in un'inchiesta sulle tangenti e gli appalti alla Regione. L'uomo, già condannato in passato per associazione mafiosa, è considerato vicino ai clan agrigentini. La decisione riguarda un provvedimento restrittivo emesso in relazione alle indagini in corso.

Vetro è stato arrestato di recente insieme al dirigente regionale Giancarlo Teresi nell'ambito di un'inchiesta su un presunto sistema di corruzione legato ad appalti e finanziamenti regionali. Nell'indagine è coinvolto anche l'ex europarlamentare Salvatore Iacolino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Riesame, presieduto dal giudice Annalisa Tesoriere, ha annullato la contestazione relativa alla detenzione di due fucili ma ha confermato il resto dell'impianto accusatorio, ritenendo gravi gli indizi di colpevolezza. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il cerchio magico di Vetro tra mafia, politici e logge massoniche: "Mi ha dato il tuo numero Iacolino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame conferma il carcere per boss imprenditore Carmelo Vetro

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Mafia e corruzione, Carmelo Vetro resta in carcere: annullata la detenzione dei fucili Vetro resta in carcere ma il Riesame annulla la contestazione relativa alla detenzione di almeno due fucili... - facebook.com facebook

Inchiesta su #sanità e corruzione, uno dei filoni nasce da Selinunte. E' quello legato ai lavori al porticciolo che ha portato all'arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e dell’imprenditore Carmelo Vetro @GiorgioRuta1 @TgrRai #IoSeguoTgr x.com