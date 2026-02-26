Inchiesta mafia-appalti Di Pietro | A fermarci furono i magistrati non la politica

di Francesco Curridori – Scontro a distanza tra ex pm del pool Mani Pulite. Antonio Di Pietro, nel corso del programma di Raitre ReStart condotto da Annalisa Bruchi, rispondendo ad Alfonso Sabella, giudice al tribunale di Roma schierato col fronte del No, replica a distanza anche al suo ex collega Gherardo Colombo, una “persona che – dice – stimo e ammiro”. Colombo, infatti, intervistato da Repubblica, oggi ha sostenuto che con l’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma Nordio il pool di Mani Pulite sarebbe stato fermato prima. Di Pietro, a tale affermazione, risponde con due osservazioni. Colombo, secondo l’ex leader di Italia dei Valori, “dice due cose: primo, che è vero che ci hanno fermato”, ma in secondo luogo “non dice chi ci ha fermato”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

