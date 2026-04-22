Inchiesta mafia-appalti | il Riesame revoca l’obbligo di firma ad Aveni

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di revocare l’obbligo di firma per un imprenditore coinvolto in un’inchiesta sulla mafia e gli appalti pubblici. La decisione segue una richiesta di riesame presentata dagli avvocati dell’imprenditore, che contestano alcune delle misure cautelari applicate. La vicenda riguarda accertamenti su presunte infiltrazioni criminali nelle assegnazioni di lavori pubblici. La revoca dell’obbligo di firma è stata comunicata nelle ultime ore.

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha disposto la revoca dell’obbligo di firma per l’imprenditore Giovanni Aveni, segnando un nuovo passaggio nelle indagini della Direzione distrettuale antimafia su un presunto intreccio tra corruzione, gestione degli appalti e sanità che coinvolge diverse figure tra Messina e Favara. La decisione dei giudici interviene in un procedimento complesso che vede sotto la lente d’ingrandimento anche l’ex dirigente del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino e il boss Carmelo Vetro. L’evoluzione delle misure cautelari per l’imprenditore barcellese. Il percorso giudiziario che riguarda Giovanni Aveni ha subito un ulteriore allentamento rispetto alle restrizioni iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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