inchiesta escort milano il caso si allarga

Un’indagine della Procura su un giro di prostituzione a Milano si sta ampliando, coinvolgendo circa settanta persone. Tra queste ci sono anche alcuni calciatori di squadre come Milan, Inter e Juventus. L’operazione ha portato alla luce un presunto sistema di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, collegato a un’agenzia di eventi chiamata “Ma”. Questa inchiesta è in corso da diverse settimane e sta portando nuovi sviluppi.

70 giocatori coinvolti: anche di Milan, Inter e Juve. Gli ultimi sviluppi dell’indagine Una vasta operazione condotta dalla Procura ha scoperchiato un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione gestito dall’agenzia di eventi “Ma. De. Milano”, con sede logistica a Cinisello Balsamo. L’indagine ha portato agli arresti domiciliari i vertici della società, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, insieme ai loro collaboratori Alessio Salamone e Luan Fraga. Nel mirino degli inquirenti sono finiti i party esclusivi a cui avrebbero partecipato almeno una settantina di calciatori professionisti, militanti in squadre del calibro di Inter, Milan, Juventus, Verona, Torino, Monza e Sassuolo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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