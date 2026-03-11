Incendio boschivo tra Sparanise e Francolise | elicottero della Protezione Civile in azione distrutti 18 ettari

Un incendio boschivo si è sviluppato tra Sparanise e Francolise, coinvolgendo circa 18 ettari di vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiamato in supporto un elicottero della Protezione Civile. L'elicottero ha operato per diverse ore, contribuendo alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento dei soccorritori.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono con il supporto di un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio boschivo divampato nella serata di ieri nell’area del Monte Petrinone – Collina di Sant’Antonio, nel territorio compreso tra Sparanise e Francolise, in provincia di Caserta. A renderlo noto è l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, che fin dalle prime ore dell’emergenza ha mantenuto un costante raccordo con la Prefettura di Caserta e con la struttura regionale della Protezione Civile per monitorare l’evoluzione della situazione. “Questa mattina – ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

