Incendio di sterpaglie tra Salerno e Pontecagnano i vigili del fuoco rassicurano | Rogo distante dai rifiuti abbandonati

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato tra Salerno e Pontecagnano, coinvolgendo un'area vicino alla zona industriale. I vigili del fuoco hanno confermato che il rogo si trova a distanza dai rifiuti abbandonati presenti nella zona. Nessuna connessione è stata riscontrata tra l'incendio e i recenti interventi sui social dell'Onorevole Borrelli.

“L'incendio di sterpaglie nella zona industriale di Salerno non è per nulla correlato all'intervento sui social dell'Onorevole Borrelli. Si tratta di due zone distanti e gli eventi non sono collegati in alcun modo”. Lo precisano i Vigili del Fuoco di Salerno, dopo che ieri il deputato Francesco Emilio Borrelli, nel pomeriggio, ha segnalato, sulla sua pagina social, con due video -girati entrambi al confine tra Salerno e Pontecagnano - prima un rimorchio abbandonato con a bordo rifiuti presumibilmente pericolosi sulla Litoranea e poco dopo un incendio di sterpaglie a bordo carreggiata. Entrambi i fatti sono stati segnalati alle... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

