Incendio nella notte nell' ex scuola sgomberata domato dai vigili del fuoco

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti nell’ex scuola di via Villa dopo che l’edificio è stato di nuovo colpito da un incendio. L’intervento è durato diverse ore, ma fortunatamente le fiamme sono state domate prima che si estendessero. L’edificio era stato sgomberato pochi giorni fa su richiesta della proprietà, e ora si indaga sulle cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme avrebbero interessato alcuni materassi presenti nello stabile di via Villa. Fortunatamente non sono stati registrati feriti e si indaga sulle cause I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica nell'ex scuola di via Villa, lo stabile in cui un paio di giorni fa è stato svolto uno sgombero su richiesta della proprietà. I pompieri si sono diretti sul posto intorno a mezzanotte e mezza del 1° febbraio con due mezzi da Verona, per domare le fiamme che hanno interessato alcune masserizie. A bruciare sarebbero stati alcuni materassi, verosimilmente utilizzati dai senzatetto che li avevano trovato riparo e che sono stati allontanati nei giorni scorsi.

Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo per spegnere un incendio che ha interessato un'auto alimentata a metano.

