Grosso incendio alla Riam di Bollate | i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme

Nella serata di ieri si è sviluppato un vasto incendio presso il sito di trattamento rifiuti di una società nella zona industriale di Bollate. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e sono rimasti sul posto per tutta la notte, lavorando per spegnere le fiamme. L’incendio ha interessato esclusivamente il materiale stoccato all’esterno dell’area, mentre il capannone principale, di proprietà dell’azienda, non è stato coinvolto dal fuoco.

Il rogo non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, che si occupa di trattamento dei rifiuti, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione. Sul posto anche personale dell'Arpa per monitorare la qualità dell'aria (video dei Vigili del fuoco). .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme Grande incendio alla Cop30, fatti evacuare i partecipanti Notizie correlate Bollate, grosso incendio in azienda, fiamme e fumo visibili a distanza – VIDEOCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Leggi anche: Grosso incendio a Pontecagnano (Salerno): fiamme vicino alle case, arrivano i pompieri Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiamme; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme; Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità aria. Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiammeFortunatamente nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto c’è anche personale dell'Arpa che sta provvedendo a un monitoraggio dell'aria attraverso il posizionamento di alcune centraline. A Milano, i ... ilgiorno.it Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiammeIl rogo non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, che si occupa di trattamento dei rifiuti, limitandosi al materiale accumulato ... ilgiorno.it