Carnevale di Ivrea dopo la prima giornata della battaglia delle arance vengono segnalati 138 contusi e 17 in ospedale

Durante la prima giornata della battaglia delle arance al Carnevale di Ivrea, sono stati registrati 138 contusi, tra cui 17 ricoverati in ospedale. La tradizione, che richiama migliaia di spettatori e partecipanti, si svolge in un’atmosfera di grande festa, ma anche di intensi lanci di agrumi che spesso finiscono in faccia ai concorrenti. In questa edizione, il clima di festa si mescola a un alto livello di adrenalina e a qualche incidente di troppo.

Uno scenografico appuntamento a suon di agrumi in faccia. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, la prima battaglia delle arance allo storico carnevale di Ivrea e sono stati 138 i feriti soccorsi dai sanitari della Croce Rossa. Nessuno risulta in gravi condizione, ma tanti contusi. La maggior parte sono stati medicati nel posto medico avanzato allestito per l'occasione. Per 17 è stato necessario il trasporto in ospedale. Circa un centinaio, hanno avuto contusioni agli occhi, il resto traumi da caduta. La data inaugurale si chiude con numeri "che raccontano da soli la portata dell'evento", scrivono gli organizzatori sul sito ufficiale della manifestazione.