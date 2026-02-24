Incendio Sannazaro un drone per risalire alle cause dell' incendio Al via la restituzione dei biglietti

Un incendio al teatro Sannazaro ha causato ingenti danni alla struttura all’alba del 17 febbraio. La causa principale sembra essere un corto circuito, secondo le prime analisi degli investigatori. Per raccogliere prove più precise, sono stati impiegati droni che sorvolano l'edificio e il quartiere circostante. Mentre le autorità cercano di chiarire le responsabilità, sono stati riattivati i servizi di restituzione dei biglietti per il pubblico interessato.

A una settimana dall’incendio che, all’alba del 17 febbraio, ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli, l’inchiesta della Procura entra in una fase cruciale. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini riprese da un drone dotato di termoscanner, ora al vaglio degli investigatori per individuare con precisione punto di innesco e dinamica del rogo. Il fascicolo è stato aperto per incendio colposo, al momento a carico di ignoti. Le indagini, coordinate dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Antonio Ricci e dal sostituto Mario Canale, sono condotte dagli agenti del commissariato San Ferdinando e dell’Ufficio prevenzione generale, con il supporto dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incendio al Teatro Sannazaro, la Procura dispone una perizia: ipotesi incendio colposoUn incendio ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro tra il 16 e il 17 febbraio, causando danni ingenti alla struttura.

Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiUn incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, spinto da un possibile errore umano, secondo le prime ipotesi degli inquirenti.

Incendio teatro Sannazaro a Napoli, l'inizio delle fiamme sulla cupola della struttura

Incendio teatro Sannazaro, ancora giallo sulle cause: anche un drone per le indaginiResta ancora il giallo su cosa abbia dato vita all’inferno di fuoco che nel corso all’alba di martedì ha distrutto il teatro Sannazaro. Sono in via di conclusione ... ilmattino.it

Sannazaro: anche un drone per risalire alle cause del rogoE' stato utilizzato anche un drone nelle indagini della Procura di Napoli sul grave incendio che due giorni fa ha completamente distrutto il teatro Sannazaro, nel quartiere-salotto di Chiaia. (ANSA) ... ansa.it

Vincenzo De Luca. . L'incendio del Teatro Sannazaro colpisce un luogo storico a cui sono legato da un ricordo particolare. Dopo la mobilitazione a Roma del 16 febbraio di due anni fa contro il blocco dei fondi di coesione e l'autonomia differenziata, il giorno s - facebook.com facebook

