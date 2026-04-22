Incendio al ristorante Mediterrano | le fiamme divampate dalla cucina clienti e personale in fuga

Mercoledì 22 aprile, un incendio si è sviluppato nella cucina di un ristorante chiamato Mediterraneo. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale, causando il rapido allarme tra clienti e dipendenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Un incendio è divampato nella giornata di mercoledì 22 aprile dalla cucina del ristorante Mediterraneo. Il fatto si è verificato intorno alle 13:05. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte.La sala operativa del comando, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Incendio ristorante ad Ariano: area sequestata, ecco la dinamica dei fatti Notizie correlate Leggi anche: Incendio in un ristorante di Milano: le fiamme divampate dalla cucina Incendio in un ristorante a Fontanafredda, in fiamme la cappa della cucinaUn incendio è divampato dalla cucina di un ristorante vicino del lago Mangilli, a Fontanafredda. Approfondimenti e contenuti Incendio nel ristorante Mediterraneo, le fiamme dalla cappa al controsoffitto: i clienti scappano dal locale invaso dal fumoPORDENONE - Un incendio si è sviluppato nella cucina del ristorante Mediterraneo in via Roma a Pordenone, oggi, mercoledì 22 aprile, alle 13.05. Il rogo si è acceso all'interno della cappa aspirante. ilgazzettino.it Incendio in un ristorante-pizzeria del centro a Pordenone, clienti e personale in salvoIncendio a ora di pranzo in un ristorante-pizzeria di via Roma, in centro a Pordenone. Le fiamme sono partite dalla cappa aspirante della cucina. Clienti e personale presenti in quel momento nel ... rainews.it