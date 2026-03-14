Incendio in un ristorante a Fontanafredda in fiamme la cappa della cucina

Sabato 14 marzo 2026, intorno alle 10, un incendio ha interessato la cucina di un ristorante vicino al lago Mangilli a Fontanafredda. Le fiamme hanno coinvolto la cappa della cucina e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pordenone, che sono arrivati con una squadra della sede centrale, autoscala e autobotte. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni ulteriori.

Un incendio è divampato dalla cucina di un ristorante vicino del lago Mangilli, a Fontanafredda. È successo sabato 14 marzo 2026 intorno alle 10 quando i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con una squadra della sede centrale, supportata da autoscala e autobotte dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto. I pompieri, una volta sul posto, hanno scoperto che l’incendio è partito dalla cappa della cucina. Le fiamme si sono poi propagate lungo la canna fumaria fino a raggiungere il motore dell’aspiratore dei fumi posizionato sul tetto dell’edificio.I soccorritori hanno provveduto a spegnere le fiamme in pochi minuti. In seguito, mentre i mezzi di supporto sono rientrati in sede, la squadra rimasta sul posto ha completato le operazioni di messa in sicurezza del motore dell’aspiratore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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