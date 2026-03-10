Incendio in un ristorante di Milano | le fiamme divampate dalla cucina

Nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo, un incendio ha coinvolto un ristorante situato in via Vodice, nella zona Segesta di Milano. Le fiamme sono divampate dalla cucina, causando l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e non si sono registrate immediatamente informazioni su eventuali feriti o danni strutturali.

È successo in via Vodice nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza Fuoco e fiamme, poi l’intervento dei vigili del fuoco. Un incendio ha interessato un ristorante di via Vodice a Milano (zona Segesta) nella notte tra lunedì e martedì 10 marzo. Tutto è successo intorno alle 5.30 del mattino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dalla cucina del locale. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, oltre a un’ambulanza a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

