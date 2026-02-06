Incendio in strada a Milano | auto scooter e furgone avvolti e distrutti dalle fiamme

Questa notte a Milano, in via Val di Ledro, un incendio ha devastato auto, scooter e un furgone. Le fiamme sono divampate improvvisamente e hanno ridotto tutto in cenere. Nessuno è rimasto ferito, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un’auto, una moto e un furgone sono stati avvolti e distrutti dalle fiamme in via val di Ledro a Milano (zona Niguarda) nella notte tra giovedì e venerdì 6 febbraio.L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte. Non.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Niguarda Maxi incendio a Hong Kong: diversi grattacieli avvolti dalle fiamme. Almeno quattro morti, uno è un vigile del fuoco Allarme incendio in strada: auto avvolta dalle fiamme in via Aldo Moro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Niguarda Argomenti discussi: Incendi in strada a Torino al corteo, bruciano cassonetti in corso Regina; Incendio a Roma: autobus a fuoco in via Malvicina; Incendio nella notte a Nichelino: a fuoco cinque auto parcheggiate; Appartamento in fiamme in pieno centro: una donna intossicata. Viterbo: incendio in un appartamento a Ponte dell’ElcePaura questa mattina per un incendio in una palazzina di via Santa Maria dell’Elce al civico 14. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 dall’appartamento al pianterreno. Per cause ancora in corso d’ ... civonline.it Incendio a un camion sulla SS36, strada chiusa a ColicoLa Statale 36 è attualmente chiusa in direzione Milano da Colico a causa dell'incendio al veicolo pesante. La chiusura coinvolge direttamente lo svincolo di Piona, che era stato riaperto poco tempo fa ... leccotoday.it Era parcheggiata lungo la strada provinciale che porta verso Guiglia: i vigili del fuoco hanno domato l’incendio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.