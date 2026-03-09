Questa mattina a Termoli, un incendio ha interessato una corsia box in via Volturno, causando la distruzione di un’auto e di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Questa mattina, nel cuore di Termoli, un incendio ha colpito con violenza una corsia box situata in via Volturno. Le fiamme hanno inghiottito un’automobile e uno scooter, costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento urgente mentre il fumo denso saturava l’intera struttura. L’allarme è partito dalla Sala Operativa 112, scatenando immediatamente la macchina dei soccorsi che ha inviato sul posto un’autopompa serbatoio e un’autobotte provenienti dal distaccamento locale. L’intervento si rivela ad alta criticità: i vigili operano con autoprotettori per proteggersi dalle vie respiratorie compromesse dalla nebbia tossica generata dall’incendio. Fumo denso e rischio propagazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Termoli: auto e scooter distrutti in via Volturno

