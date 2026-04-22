In una pasticceria di Roma vendono cestini da picnic già pronti | tutti vegani

Da romatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una pasticceria di Roma vengono venduti cestini da picnic già pronti, tutti vegani. Con l’arrivo delle giornate di primavera, si preparano eventi e festività come il 25 aprile, la festa dei lavoratori e il Natale di Roma. La proposta include opzioni vegane per chi desidera un pasto all’aperto, pronta da portare via. Questi cestini sono disponibili presso il negozio e sono pensati per le uscite all’aria aperta.

Arrivano infine le belle giornate, con alle porte il 25 aprile, la festa dei lavoratori e anche, poco prima, il Natale di Roma. Gli spazi verdi della Capitale si fanno in questo periodo ancora più attraenti, adatti a soddisfare chi vuole una pausa nel verde senza uscire fuori porta. Una buona.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Lavoratori in nero nell’edificio già dichiarato inagibile: sequestrata una pasticceria abusivaMartignana Po (Cremona), 29 marzo 2026 – Lavoratori sfruttati e condizioni di sicurezza inaccettabili nella pasticceria clandestina che fungeva anche...

Chiara Nasti e Zaccagni vendono casa a Roma: lusso da 2 milioni e l’incubo dei furtiL’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Zaccagni mettono sul mercato l’attico alla Camilluccia tra rumor di crisi e… L’influencer...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La pasticciera under30 che ha aperto a Roma un piccolo forno sia romano che francese; Pasticceria Cavalletti, furto di elettricità e truffa: il caso si allarga. Maxiblitz in altri 10 negozi; Roma, bar Cavalletti: tre arresti e sei denunce. Chiusi 10 locali. Le indagini si allargano a Ricci e Buono come il pane; La pasticceria Perlini, dove tradizione e scienza si incontrano.

roma in una pasticceria diCavalletti e le nuove indagini, spunta l'ipotesi riciclaggio a Roma: accertamenti su un'evasione per diversi milioniRiciclaggio, evasione fiscale per milioni di euro, truffa e furto. La maxi inchiesta sullo storico marchio di pasticceria si allarga ancora: gli investigatori stanno seguendo il flusso di ... ilmessaggero.it

Alimenti avariati e muffe: attività sospesa in una nota pasticceria a RomaAttività sospesa per la nota pasticceria Cavalletti, nel quartiere romano dei Parioli, dopo il sequestro di alimenti avariati e con muffe e l'accertamento di un furto di energia per 360mila euro. Nell ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.