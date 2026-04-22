In una pasticceria di Roma vendono cestini da picnic già pronti | tutti vegani

In una pasticceria di Roma vengono venduti cestini da picnic già pronti, tutti vegani. Con l’arrivo delle giornate di primavera, si preparano eventi e festività come il 25 aprile, la festa dei lavoratori e il Natale di Roma. La proposta include opzioni vegane per chi desidera un pasto all’aperto, pronta da portare via. Questi cestini sono disponibili presso il negozio e sono pensati per le uscite all’aria aperta.

Arrivano infine le belle giornate, con alle porte il 25 aprile, la festa dei lavoratori e anche, poco prima, il Natale di Roma. Gli spazi verdi della Capitale si fanno in questo periodo ancora più attraenti, adatti a soddisfare chi vuole una pausa nel verde senza uscire fuori porta. Una buona.🔗 Leggi su Romatoday.it

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