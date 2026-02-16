Chiara Nasti e Zaccagni vendono casa a Roma | lusso da 2 milioni e l’incubo dei furti

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno messo in vendita il loro attico a Roma, un’operazione che sembra essere legata a recenti tensioni nella coppia. La casa, valutata circa 2 milioni di euro, si trova nel quartiere della Camilluccia e ha attirato l’attenzione anche per i ripetuti tentativi di furto nella zona. Chiara Nasti, influencer molto seguita sui social, e Zaccagni, calciatore della Lazio, cercano di liberarsi di uno degli immobili più lussuosi della capitale, mentre si susseguono voci di crisi tra loro.

Il mercato immobiliare della Capitale si accende con una notizia che mescola luxury living e cronaca rosa. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno ufficialmente messo in vendita il loro prestigioso appartamento di Roma, situato nell'esclusiva zona Camilluccia-Farnesina. La richiesta si aggira sui 2,5 milioni di euro per una proprietà che incarna il concetto di abitare contemporaneo, ma che porta con sé il peso di ricordi poco piacevoli legati alla sicurezza della famiglia.

Chiara Nasti, influencer italiana, vive in una residenza nel quartiere di lusso di Roma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati dopo un gesto deciso sui social, e i fan ancora cercano di capire cosa sia successo davvero.

