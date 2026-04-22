Da oltre venti anni, la regione occidentale del Darfur in Sudan è segnata da un conflitto ininterrotto. Negli ultimi tre anni, la situazione si è intensificata con un aumento significativo degli scontri e delle violenze. Le ostilità coinvolgono diverse fazioni e continuano a provocare conseguenze devastanti per la popolazione locale. La guerra, che non si è mai realmente arrestata, resta una delle crisi più durature della regione.

Questo articolo sul Sudan è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Nel Darfur, regione occidentale del Sudan amministrativamente divisa in 5 Stati, la guerra si combatte dal 2003. Certo, con ondate di alti e bassi. Il conflitto è cominciato con le milizie tribali arabe (i ben noti janjaweed) scatenati contro le popolazioni di origine africana (i Masalit, soprattutto, la cui lingua utilizza caratteri latini). Janjaweed è un neologismo e vuol dire, più o meno, diavoli a cavallo, che violentano le donne, ammazzano gli uomini, rapiscono i bambini e danno alle fiamme i villaggi. Da 23 anni la guerra continua imperterrita, ma negli ultimi tre ha avuto una recrudescenza spaventosa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Sudan, dove la guerra non finisce mai

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