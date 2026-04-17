Da tre anni il Sudan vive un conflitto armato che continua senza sosta, causando grande sofferenza tra la popolazione. La guerra, iniziata con scontri tra diverse fazioni, ha portato a numerosi morti e sfollati, ma riceve scarso risalto sui media globali. Nonostante le negoziazioni e gli accordi temporanei, le ostilità persistono, rendendo difficile la situazione umanitaria nel paese.

Sudan. Da tre anni si continua a combattere una cruenta guerra, dimenticata dalla maggior parte della comunità internazionale. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Sudan, la guerra dimenticata. Tre anni di violenze

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