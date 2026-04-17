Sudan la guerra dimenticata Tre anni di violenze

Da tv2000.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre anni il Sudan vive un conflitto armato che continua senza sosta, causando grande sofferenza tra la popolazione. La guerra, iniziata con scontri tra diverse fazioni, ha portato a numerosi morti e sfollati, ma riceve scarso risalto sui media globali. Nonostante le negoziazioni e gli accordi temporanei, le ostilità persistono, rendendo difficile la situazione umanitaria nel paese.

Sudan. Da tre anni si continua a combattere una cruenta guerra, dimenticata dalla maggior parte della comunità internazionale. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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