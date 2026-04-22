In Puglia sbarcano le tecnologie sullo Spazio che trainano l' Europa

In Puglia, le tecnologie legate allo Spazio vengono introdotte e avviano un nuovo capitolo per il settore a livello europeo. Le innovazioni arrivano in una regione già attiva nel campo e contribuiscono a rafforzare l’intera filiera. Sono stati avviati progetti e attività che coinvolgono diverse realtà locali, con l’obiettivo di sviluppare capacità e competenze nel settore spaziale. Questi interventi segnano un passo importante nel panorama tecnologico e industriale della regione.

AGI - Le tecnologie sullo Spazio sbarcano in Puglia e agiscono come volano del settore in Europa. "La nostra storia dice che con obiettivi definiti, buona programmazione, determinazione e resilienza, in una logica di medio-lungo periodo, quindi non dopo un giorno, i risultati arrivano anche nel Mezzogiorno, in questa parte d'Italia. Il sistema aerospaziale in Puglia garantisce di poter scegliere questa terra a coloro che desiderano lavorare nel settore, vivendo esperienze professionali inserite in un contesto globale", spiega all'AGI Giuseppe Acierno, presidente del Distretto tecnologico aerospaziale (Dat). Lo Spazio e la Puglia . Per comprendere da dove nasce tutto ciò occorre fare un passo indietro.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Puglia sbarcano le tecnologie sullo Spazio che trainano l'Europa Notizie correlate Leggi anche: Le piantine di ceci sbarcano sulla Luna, ma riusciranno a sfamare gli astronauti nello spazio? Dall’Europa la sfida al petrolio, l’energia geotermica e le nuove tecnologie che estraggono risorse infinite dal cuore della rocciaL’escalation del conflitto in Medio Oriente, con le difficoltà del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, sta mettendo in luce la... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bari, 120 operatori a confronto contro la tratta: Rafforzare la rete nei luoghi di sbarco; Le Maschere Antropomorfe Lucane sbarcano a Bari: un viaggio visivo intenso e coinvolgente. La mostra.