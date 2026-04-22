In memoria di Tonio Leone | ritrovate le poesie inedite di un uomo d' azione
Sono state ritrovate le poesie inedite di un uomo noto per il suo impegno civile e la solidarietà nella comunità fasanese. Le opere, scritte durante momenti di lotta contro le dittature, sono state scoperte recentemente e costituiscono un nuovo tassello nella memoria storica locale. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di letteratura e storia, offrendo uno sguardo più approfondito sulla vita e le idee di questa figura.
FASANO - Un omaggio a una delle sue figure più significative per la comunità fasanese, attraverso un viaggio letterario che unisce impegno civile, solidarietà e lotta alle dittature. Giovedì 23 aprile, alle ore 18:00, presso la sala di rappresentanza di Palazzo di Città, sarà presentato il volume.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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