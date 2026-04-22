In memoria di Tonio Leone | ritrovate le poesie inedite di un uomo d' azione

Sono state ritrovate le poesie inedite di un uomo noto per il suo impegno civile e la solidarietà nella comunità fasanese. Le opere, scritte durante momenti di lotta contro le dittature, sono state scoperte recentemente e costituiscono un nuovo tassello nella memoria storica locale. La scoperta ha suscitato interesse tra gli appassionati di letteratura e storia, offrendo uno sguardo più approfondito sulla vita e le idee di questa figura.