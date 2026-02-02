La scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp resta uno dei misteri più dolorosi degli ultimi anni. Le indagini di Chi l’ha visto hanno fatto un passo avanti: secondo gli ultimi riscontri, le bambine sarebbero vive e si troverebbero in Canada. Un’ipotesi che riapre molte domande e lascia sperare in una possibile svolta, dopo anni di silenzio e di piste perse nel nulla.

Una ferita aperta nel cuore dell’Europa, un viaggio disperato attraverso tre nazioni e un epilogo che ha lasciato solo cenere e interrogativi. Sono trascorsi quindici anni da quando le piccole Alessia e Livia Schepp, gemelle di appena 6 anni, sono svanite nel nulla, inghiottite da un disegno oscuro pianificato dal padre, Mathias Kaspar Schepp. Quella che sembrava una normale gestione post-separazione si è trasformata in uno dei casi di cronaca nera più inquietanti e dolorosi degli ultimi decenni, un dramma che unisce la Svizzera, la Francia e l’Italia in un unico, tragico percorso. Leggi anche: Ritrovata la bambina scomparsa stamattina da struttura terapeutica Le origini della tragedia a Saint-Sulpice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessia e Livia Schepp, le gemelline mai ritrovate. Le indagini di Chi l’ha visto: “Sono vive in Canada”

Le gemelline Alessia e Livia Schepp, scomparse ormai anni fa, continuano a tenere in tensione l'Italia.

Sono passati ormai 15 anni, ma è ancora vivo il ricordo di Alessia e Livia Schepp, le due bambine scomparse nel nulla a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2011 facebook