Usa pubblicate le foto inedite di Epstein morto in carcere | i tentativi di rianimazione il cappio e le scansioni del collo – Le immagini

Il Dipartimento di Giustizia americano ha diffuso nuove foto che mostrano i momenti immediatamente successivi alla morte di Jeffrey Epstein. Le immagini ritraggono i tentativi di rianimarlo, il cappio e le scansioni del collo. Le foto erano rimaste segrete fino a ora e sono state pubblicate per la prima volta, alimentando nuove domande sulla sua morte avvenuta nel 2019 in carcere.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche nuove immagini legate alla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per reati sessuali. Le fotografie fanno parte di un'ampia tranche di documenti con milioni di file diffusi venerdì nell'ultimo rilascio ufficiale relativo al caso. Nelle immagini si vede Epstein, a torso nudo, con indosso i pantaloni arancioni da detenuto. In alcuni scatti è disteso su un lettino medico durante i tentativi di rianimazione da parte del personale, riconoscibile dai guanti chirurgici. In un'altra foto compare una striscia di tessuto arancione che, secondo quanto riportato nei documenti, potrebbe essere stata ricavata dalla biancheria del carcere e utilizzata per impiccarsi alla struttura del letto.

