Franco Cerri 1926-2021 al HiFi Record di Padova l' omaggio alla memoria di un uomo speciale

Domani a Padova si terrà un omaggio a Franco Cerri, il celebre chitarrista scomparso nel 2021. L’evento si svolgerà alle 18 al HiFi Record e ricorderà la figura di un musicista che ha lasciato un segno importante nel panorama jazz italiano. La serata sarà un’occasione per ricordare la sua carriera e il suo contributo alla musica.

“Franco Cerri (1926-2021), omaggio alla memoria di un uomo speciale” è l’evento che avrà luogo domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 18.00, presso HiFi Record, non solo eccellente negozio di dischi e hi-fi padovano ma anche prezioso luogo di incontro per approfondimenti sul mondo della musica (in via Roberto Marin 29, Padova, zona Prato della Valle). L’evento è gratuito tuttavia, viste le dimensioni contenute della sala di ascolto, è consigliata la prenotazione tramite Eventbrite, scrivendo a [email protected] oppure via WhatsApp al 3287236872.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

